Due novità e due conferme nel pacchetto centrali dell’Atlantide

Un’Atlantide Pallavolo Brescia in piena e ambiziosa programmazione per la prossima stagione, ha presentato ieri sera l’intero reparto centrali 23-23 con due conferme e due nuovi arrivi.

L’asse portante di zona 3 sarà costituito dal confermatissimo Nicola Candeli, al suo quinto anno in biancazzurro, e da Alex Erati, già suo compagno di squadra (con l’opposto Klapwijk) a Ravenna in Superlega. Erati è uno dei colpi più roboanti di questo mercato in cui l’asticella si è parecchio alzata, e arriva a Brescia dopo numerosi abboccamenti che però non si erano concretizzati.

“Sono felice di arrivare finalmente tra i Tucani – le prime parole dell’ex Ravenna e Bergamo – Questa unione era nell’aria e difatti l’accordo è stato trovato in un attimo, non ho neppure considerato altre ipotesi, quando è arrivata la proposta. Gioco a pallavolo perché mi dà stimoli e realizzazione e Brescia mi sta offrendo questo. Sposo il progetto di puntare in alto, con una squadra e una prospettiva ambiziose”.

“Sono felice di questa riconferma che volevo fortemente – gli fa eco il gardesano Candeli – Non sono abituato a parlare di alibi ma la stagione appena finita a causa di alcuni infortuni e malattie capitate proprio in occasione di alcune partite chiave, ci ha fatto soffrire fino alla fine, ma avremmo meritato di più. Sono strafelice di ritrovare Erati e Klapwijk con i quali ho condiviso la mia crescita personale in Superlega. Vogliamo vivere una stagione da protagonisti e provare a volare alto”.

Completano il gruppo il bresciano d’adozione Dane Mijatovic, incluso nel roster per sopperire all’infortunio di Esposito lo scorso dicembre, e Dhieu John Majak Malual, giovane dal grande potenziale sia a muro che in attacco, pronto a sfruttare la sua prima grande occasione in serie A.

“Quando a metà dalla passata stagione Roberto mi ha chiamato mi ha fatto un regalo bellissimo – dice lo sloveno, ormai bresciano più che d’adozione – Tornare a giocare a pallavolo dopo un anno e mezzo di stop mi ha dato una carica eccezionale. Io ormai vivo a Nave a due passi dalla città, ho messo su famiglia e sono di fatto un bresciano. Il mio lavoro mi permette di continuare a giocare e di dare un amano ogni volta che serve. Sarà una grande stagione, ne sono certo”.

Pronto a imparare e a ritagliarsi il suo spazio il classe 1999 Malual: “Per me questa è la prima grande occasione e sono grato ad Atlantide di avermela proposta. La serie A è una sfida per la quale devo crescere: ho elevazione, un buon servizio float e il mio fondamentale preferito è il muro, ma, per sfruttare al massimo il mio potenziale, devo lavorare e migliorare la tecnica”.

