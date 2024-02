La Regione ha espresso in una nota stampa tutta la vicinanza agli agricoltori che stanno manifestando il loro disagio in questi giorni. Il Presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore regionale all’Agricoltura e Sovranità alimentare, Alessandro Beduschi sono infatti convinti che “l’Europa deve modificare le proprie politiche, mettendo il settore primario al centro della programmazione e degli sforzi economici dell’Unione, nell’interesse non solo degli agricoltori, ma di tutti”.

“Le politiche comunitarie hanno penalizzato il settore, imponendo vincoli sempre più soffocanti che hanno portato alla riduzione della produzione di cibo e alla chiusura del 30% delle aziende agricole in Italia – hanno concluso Fontana e Beduschi – Contrastare l’agricoltura significa non solo mettere sulle nostre tavole prodotti meno controllati, ma anche consegnare il territorio all’abbandono e al rischio idrogeologico”.