Esordirà fra le mura amiche del PalaLeonessa la Germani formato 2023-2024, alla sua ottava annata consecutiva in serie A. Il primo appuntamento della nuova stagione regolare si disputerà infatti nell’impianto casalingo il prossimo primo ottobre, di fronte la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Confermata anche per quest’anno la formula dell’asimmetria del campionato, con le gare di ritorno che non seguiranno l’ordine delle partite del girone di andata. Dopo l’esordio, la Pallacanestro Brescia viaggerà per la prima trasferta domenica 8 ottobre a Treviso contro la NutriBullet.

E poi via così in ottobre con Napoli in casa, la neopromossa Pistoia in Toscana e Trento a Brescia. Novembre si aprirà con l’insidiosissima trasferta di Tortona seguita dal derby con l’altra neopromossa Cremona. Poi la sfida alla corazzata Bologna nella Segafredo Arena e Varese in casa.

Dicembre si apre con Scafati, quindi Sassari in casa e Reggio in trasferta. L’anno si chiude con due sfide di lusso nei giorni delle festività: sabato 23 dicembre in laguna contro Venezia e sabato 30 al PalaLeonessa contro Milano. Per l’ultima giornata del girone d’andata la Germani volerà in Puglia per affrontare Brindisi dopo l’Epifania.

Alla fine del girone di andata le prime otto squadre otterranno l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024. La stagione regolare terminerà il 5 maggio e sarà seguita dai playoff Scudetto: le prime otto formazioni giocheranno gli spareggi secondo l’immutato format di quarti di finale e semifinali al meglio delle 5 gare e il nuovo format per la finale scudetto al meglio delle 5 gare.

Il calendario