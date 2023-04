“La famiglia, per noi, nel nostro programma, è al centro delle politiche per la città”. Fabio Rolfi ribadisce la centralità della famiglia nel programma del centro destra per la Loggia: dal bonus bebè di mille euro, al piano maternità.

“Bisogna cambiare prospettiva, visione, impianto di welfare nelle politiche per la famiglia -prosegue Rolfi- e il nuovo modello di welfare non è solo nell’erogazione del servizio ma dobbiamo pensare alle rei di vicinato. E agli anziani, della solitudine degli anziani oltre che dei servizi per loro”.

L’avvicinarsi della scadenza elettorale porta ora i partiti, le liste, le coalizioni ad approfondire i temi e le proposte.

Nella Lista Civica Fabio Rolfi Sindaco, il Dott. Giovanni Viviani, medico specialista gastroenterologo alla Poliambulanza, ha contribuito alla stesura del programma per la Famiglia.

Per lui è la prima volta in politica e la sua prima conferenza stampa. A lui spetta il compito di entrare nel dettaglio dei provvedimenti messi nero su bianco nel programma che giovedì prossimo verrà reso noto e pubblicato.

“L’aiuto alle famiglie -spiega Viviani – sarà sul doppio binario di un sostegno economico e culturale: aiuti alle famiglie in termini di bonus, sgravi, incentivi, un assegno baby sitter e l’applicazione del progetto “Porto Franco” già operativo, con ottimi risultati a Milano, un dopo scuola in forma continuativa affidato a studenti universitari e professori in pensione.

L’intervista