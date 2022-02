Perturbazione di San Valentino, arriva la neve?

Arriva la perturbazione di San Valentino con la possibilità che usl nord Italia torni la pioggia e in qualche caso anche la neve. A tal proposito la protezione civile regionale ha emanato un’allerta gialla per rischio neve sulla Lombardia, o meglio su parte di essa. Per quanto riguarda Brescia l’allerta è relativa in buona sostanza ai settori settentrionali vale quindi a dire Valle Camonica e Prealpi Bresciane. Bollino verde invece per l’alta pianura bresciana.

Il grosso della perturbazione dovrebbe passare sulla Lombardia a partire dal tardo pomeriggio di oggi con precipitazioni e possibilità di nevicate in particolare sull’Opltrepò pavese e la fascia prealpina. A partire dalla serata neve mista o pioggia o episodi di neve bagnata, con accumuli al momento non superiori a 5 cm, sono attesi anche sulle zone di pianura a decrescere spostandosi verso est.