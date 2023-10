La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che – secondo l’Osservatorio di Facile.it – in soli dodici mesi il premio medio pagato in Lombardia per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 32% arrivando, lo scorso mese, a 474,38 euro, vale a dire oltre 115 euro in più rispetto a settembre 2022.

Confrontando i premi medi Rc auto rilevati a settembre 2023 con quelli di dodici mesi prima emerge come gli aumenti a doppia cifra abbiano interessato tutte le province lombarde.

La classifica delle aree che hanno registrato gli incrementi maggiori è guidata dalla nostra Brescia, dove lo scorso mese le tariffe sono salite mediamente del 35,4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 470,34 euro, seguita da Milano (+33,4%, 493,59 euro) e Monza e Brianza. Fanalino di coda, in questo caso più fortunata, è la provincia di Sondrio.

In valori assoluti, a settembre 2023, Milano è risultata essere la provincia più cara della regione, Lecco la più economica.