Il tam tam è partito sui social, Tik Tok in particolare. Sono arrivati da tutta la Lombardia: appuntamento in piazza Vittoria a Brescia.

Il motivo: una “street dance”, ma alla fine nella ressa che si è venuta a creare ci sono state piccole rapine, furti di cellulare, risse, spray al peperoncino.



Fortunatamente nessuno ferito.

NEL VIDEO ALCUNI MOMENTI DELLA PIAZZA

Non sono i momenti clou, molti se ne erano già andati. Ma proprio per questo le immagini danno una dimensione del fenomeno di oggi pomeriggio



Ma certo hanno messo in stress le forse dell’ordine che, all’oscuro del “raduno” hanno dovuto confluire in un pomeriggio di fatto già impegnativo con le celebrazioni in piazza Loggia del 25 aprile e il Corteo dal Carmine a piazza della Loggia.

Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, intervenuti in forze, hanno faticato, comunque, a gestire circa 1500 ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 16 anni che hanno portato in piazza tutta la loro esuberanza.



Nessun fatto grave, lo sottolineiamo, nessun ferito, ci teniamo a ribadirlo. Ma una piazza del centro presa d’assalto da così tanti ragazzini e con episodi di violenza, anche se non gravi, è un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Episodi che, proprio per la loro natura, non sono noti con preavviso al Questore, a cui è delegato il compito dell’ordine pubblico.

Ogni manifestazione, dalla più piccola, segue un inter autorizzativo da Questura e Prefettura, obbligatoriamente. E questo permette al Questore di organizzare l’ordine pubblico.

Questi fenomeni non seguono questa logica e sono sempre più frequenti. Fenomeni che impongono un nuovo e diverso approccio che, forse, dovrebbe passare attraverso un monitoraggio dei canali social, oggi possibile.

Oggi la città se l’è cavata con qualche disagio per chi passava da Piazza Vittoria, un po’ di apprensione ma certo episodi di questo genere che chiamano a raccolta centinaia di persone addirittura fuori provincia, non possono essere ignorati e devono trovare una gestione e, soprattutto, una previsione.