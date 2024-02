Il viaggio in Lombardia tra manieri, borghi fortificati, dimore storiche, pievi medievali è pronto a ripartire dal 3 marzo e quest’anno festeggia il suo decimo anno. Risale, infatti, al 2014 La rassegna “Giornate dei castelli, palazzi e borghi” che visto il traguardo ha in serbo tante novità. Una di queste è un curiosissimo passaporto.

L’edizione 2024 coinvolge ben 24 luoghi, distribuiti su 4 province lombarde (Milano, Bergamo, Brescia e Cremona), per un circuito che nel 2023 ha sfiorato quota 23mila visitatori.

I numeri dell’iniziativa sono cresciuti nel tempo, sia come visitatori che come giorni di apertura: ogni prima domenica del mese da marzo a giugno e da settembre a dicembre, oltre a Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 1° novembre. Nel 2024 si aggiungerà il primo sabato sera di luglio, con una speciale apertura in notturna, una fra le novità di quest’anno.

Immersi nella pianura si potranno scoprire luoghi di solito non fruibili al pubblico, imponenti e suggestive dimore di grandi condottieri, luoghi di battaglie e leggende, come pure tanti piccoli scorci di borghi spesso ai margini dei circuiti turistici. In ogni località si potranno effettuare visite guidate e partecipare ai numerosi eventi.

Un passaporto per viaggiare nel passato

Novità di quest’edizione, la realizzazione di un passaporto dedicato, che permette di raccogliere un timbro per ogni castello o borgo visitato durante l’anno. Uno strumento in più che va ad arricchire l’offerta culturale e turistica del circuito, con riportate le immagini e le descrizioni delle 24 realtà: il passaporto sarà disponibile in ogni località con un contributo di 2 euro.

Inoltre, sempre per l’occasione è stata completamente rinnovata la grafica delle locandine e delle mappe geografiche, in distribuzione gratuita presso ogni località. Tutte le informazioni per le visite sono contenute nel sito di “Pianura da Scoprire”.