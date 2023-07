La sindaca di Brescia, Laura Castelletti prevista inizialmente per questa sera nel dibattito dedicato ai “Nuovi Sindaci” alla Festa dell’Unità e della Valverde a Botticino, parteciperà la serata di chiusura il 6 agosto con la Sindaca di Vicenza.

FESTA DELL’UNITA’ A BOTTICINO DIVENTA REGIONALE

Da venerdì 28 luglio, la Festa dell’Unità e della Valverde diventa “regionale”.

La scelta del Partito Democratico in questo 2023 è stata quella di realizzare una “Festa dell’Unità itinerante” che tocca quindi per alcuni giorni le Feste già in programma nelle varie province lombarde.



A Brescia, quindi, inizia domani alle 19.00

IL PROGRAMMA DELLA “FESTA REGIONALE – 28 LUGLIO 2023”

Alle 19.00 sul PALCO CENTRALE ci sarà l’inaugurazione della Festa Regionale con Vinicio Peluffo – Segretario PD Lombardia e Claudio Bragaglio – Presidente Direzione regionale PD.

A seguire alle 20.30 nello SPAZIO DIBATTITI, Pierfrancesco Majorino – Presidente gruppo consigliare Lombardia Democratica e Progressista ed Emilio Delbono – vice Presidente Consiglio Regione Lombardia parleranno di

Sanità e trasporti in Lombardia