Quali sono le 5 regioni italiane che amano di più il Natale? A darci una riposta è Holidu, il portale di prenotazione di case vacanze che ha condotto questo studio per svelare le regioni italiane più ossessionate dal Natale , analizzando le ricerche effettuate su Google durante l’ultimo anno. In particolare sono stati prese in considerazione 10 parole chiave maggiormente associate alla ricorrenza, come “Natale”, “Alberi di Natale”, e “Presepe”.

La regione più amante del Natale è la Lombardia, con 120mila ricerche totali, seguono poi Lazio, con 60mila ricerche e Trentino Alto-Adige, che chiude il podio con un volume di ricerca di 11mila. In classifica la Campania è al quarto posto e le Marche al quinto.

Mentre a livello europeo i top 5 Paesi più ossessionati dal Natale sono in ordine: Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca, Norvegia e Irlanda.