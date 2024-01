Saranno 23 i posti disponibili in Lombardia per il servizio civile universale nelle sedi di AVIS Regionale e ADMO. L’obiettivo è quello di tenere alto il coinvolgimento, soprattutto dei giovani tra i 18 e i 28 anni, rispetto ai temi di solidarietà, prevenzione e donazione. “SCUola di dono, nel Nord” è il nome del progetto di Avis Regionale Lombardia, che investe nei giovani proprio per incrementare il numero di donatori che rientrano nei limiti imposti da età e salute.

“Il nostro progetto risponde a una tendenza demografica caratterizzata dall’invecchiamento progressivo della popolazione, e quindi, da un graduale impoverimento del patrimonio di donatori che rientrano nei limiti imposti da età e salute – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia – Investire nei giovani significa puntare a incrementare il numero di donatori. Con questo progetto, intendiamo inoltre promuovere un’azione informativa e preventiva sulla salute, intesa nella sua completezza come benessere e adozione di stili di vita sani.”

Per concorrere alle posizioni aperte è necessario presentare la domanda entro le 14 di giovedì 15 febbraio, esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, collegandosi al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ .