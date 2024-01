Anche per il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera è stato un 2023 da ricordare, se non incorniciare. L’ultima dimora di Gabriele D’Annunzio, ora fra i siti museali più noti in provincia, negli scorsi 12 mesi ha sfiorato i 300mila visitatori segnando un record storico.

Si tratta infatti dell’8,9% in più rispetto al 2022 e, notizia ancora migliore, il 4,4% in più sul 2019 che anche per il Vittoriale era stato l’anno di riferimento con il maggiore afflusso.

“Un risultato significativo – fanno sapere – che conferma ancora una volta il Vittoriale tra le case museo più frequentate al mondo”.

Come per la città, reduce dal boom figlio della Capitale della Cultura, ora è però il momento di confermare e rilanciare. Per il 2024 sono già in cantiere numerose iniziative, a partire dalla grande festa che il 9 marzo darà il via alla stagione primaverile e vedrà l’inaugurazione contemporanea di cinque mostre, tra cui quella in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

Grazie ai nuovi spazi espositivi sulla Regia Nave Puglia e sotto le gradinate dell’Anfiteatro, è previsto poi un aumento del numero delle mostre in programma per quest’anno.