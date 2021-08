“Brescia Calcio comunica il tesseramento di Michele Cavion.

Il centrocampista veneto classe 1994 arriva a titolo temporaneo, in prestito con obbligo di riscatto, dalla Salernitana. Nelle tre stagioni passate ha vestito la casacca dell’Ascoli con cui ha collezionato 86 presenze mettendo a segno 6 gol”.

Con questa nota, diffusa sul proprio sito internet, il Brescia Calcio ha comunicato l’acquisto del centrocampista

“Col Brescia è stato un lungo inseguimento perché è da diverse sessioni di mercato che sia io che il Club avevamo l’intenzioni di unire le strade” – ha dichiarato Cavion sulle pagine del sito del Brescia Calcio-.

“Il mio nome – ha proseguito il giocatore – è stato sempre accostato alle Rondinelle e per me è sempre stato un orgoglio perché arrivo in una piazza storica e con grandi ambizioni. So quali sono gli obiettivi sia del Mister che del Presidente e si sposano esattamente con le mie: speriamo di poter far bene. Riguardo le mie caratteristiche, sono un centrocampista molto duttile e abile soprattutto nell’inserimento e in zona gol. Ricordo la rete segnata alla prima giornata quando vestivo la maglia dell’Ascoli però devo dire che quel Brescia non era il vero Brescia. Era una squadra in costruzione, col mercato di mezzo, e con tante altre situazioni. Sono concentrato sul presente e non vedo l’ora di scendere in campo”.

Foto: Bresciacalcio.it