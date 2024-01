Nel Bresciano sono attivi oltre 350 agriturismi e la nostra è la provincia più agrituristica della Lombardia. Un settore che, fra titolari, familiari e dipendenti occupa oltre mille persone. Le strutture aperte sono quasi raddoppiate in poco più di dieci anni e si tratta di una crescita che va di pari passo con la tendenza a cercare cibo genuino, natura, esperienze legate al territorio ed attività all’aria aperta.

In Lombardia la presenza di queste strutture ricettive è ormai consolidata. Nell’ultimo decennio si è però ancor più radicata con un aumento del 23%. A livello nazionale è la terza regione per numero di agriturismi attivi dietro alla Toscana e al Trentino Alto Adige.

È una rete di ospitalità che garantisce circa 15mila posti letto e quasi 40mila posti a sedere in 1.738 strutture, il 38% delle quali è gestito da una donna.

“Non è solo uno straordinario volano economico per i nostri territori – è stato il commento della presidente di Coldiretti presidente di Terranostra Brescia Tiziana Porteri – ma rappresenta anche un potente mezzo per diffondere la cultura del buon cibo e per favorire la conoscenza delle nostre eccellenze”.