Il Museo del Risorgimento di Brescia compie un anno. Era infatti il 28 gennaio 2023 quando riapriva i battenti dopo una lunghissima chiusura e un totale rinnovamento. Fondazione Brescia Musei ha deciso di festeggiare questo compleanno con un weekend tutto speciale.

Sabato e domenica infatti, i musei del castello (delle Armi e del Risorgimento) saranno aperti gratuitamente per tutti i visitatori. Inoltre, da sabato 27 gennaio, sarà visitabile gratuitamente la mostra La Spedizione dei Mille. Memoria e racconto nel reportage pittorico di Giuseppe Nodari, allestita al Museo di Santa Giulia fino al 7 aprile.

Quello del Risorgimento era un museo atteso dai bresciani. A riprova di ciò ci sono i 55.779 visitatori che dal giorno dell’inaugurazione hanno deciso di scoprirlo. Un numero decisamente diverso rispetto ai 7.270 visitatori del 2014, ultimo anno prima della chiusura per i lavori.

Un successo che non è però stato solo di pubblico. Il nuovo allestimento, moderno e votato alla narrazione, ha raccolto i favori della critica. Solo lo scorso ottobre il concept del progetto allestitivo del museo ha vinto il prestigioso Red Dot Award 2023, mentre è recentissima la notizia della vittoria alla 17esima edizione dell’International Design Awards.

Il programma

SABATO E DOMENICA

INGRESSO GRATUITO

Per tutto il weekend gli ingressi ai Musei del Castello: Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e Museo delle Armi Luigi Marzoli, sarà gratuito.

SCOPRI IL NUOVO ACTIVITY BOOK “LA LEONESSA CORAGGIOSA, A SPASSO NEL RISORGIMENTO”

attività per famiglie con figli dai 6 agli 11 anni in visita autonoma ai Musei

Vieni a scoprire il nuovissimo ACTIVITY BOOK “La Leonessa coraggiosa, a spasso nel Risorgimento” una guida per i piccoli (6-11 anni) in visita autonoma in Museo, sempre disponibile gratuitamente presso la biglietteria, un quaderno illustrato pieno di curiosità e giochi per scoprire il patrimonio divertendosi…per giocare basta una matita!

Attività gratuita senza prenotazione.

LASCIA UN SEGNO

Per festeggiare degnamento un compleanno ci vuole una grande e bella torta, senza dimenticare le candeline. Aiutaci a decorarla e a rendere luminoso questo speciale compleanno!

Evento gratuito senza prenotazione.

SABATO 27 GENNAIO

Tutto il giorno

Per tutta la giornata sugli schermi all’ingresso del Museo del Risorgimento verrà proiettato in loop, il video “Costituzione rap” esito del concorso per le scuole “Ruggisce la Leonessa” bandito da Fondazione Brescia Musei nel 2023. Il video realizzato dalle classi 1A, 1B, 1C della scuola secondaria “Giovanni Verga” di Prevalle guidate dal docente Francesco Apostoli, rappresenta un’originale e inedita trasposizione musicale dei primi 12 articoli della Costituzione che non sono stati solo elencati ma anche commentati, con una resa puntualissima e contemporanea.

ore 11.00

Passeggiando al Risorgimento

visita guidata

Il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia ha riaperto i battenti a gennaio 2023, dopo vent’anni di chiusura, nel Grande Miglio del Castello con un allestimento innovativo e immersivo.

Frutto di un lungo lavoro storiografico e progettuale, il nuovo percorso espositivo racconta il Risorgimento in quanto fenomeno di caratura europea e di stringente attualità. Quadri, sculture, cimeli e “reliquie” sono letti e restituiti come manifestazione materiale della lunga e complessa storia culminata nell’Unità italiana. Una ricca collezione digitale accompagna e integra una narrazione che arriva sino ai nostri giorni, coinvolgendo il visitatore nelle vicende che hanno visto Brescia al centro del periodo risorgimentale, rendendola celebre nel mondo come Leonessa d’Italia.

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

ore 14.30

ZACCARIA PREMOLI, patriota risorgimentale e armaiolo di successo

visita guidata condotta dal curatore Marco Merlo

Partendo da una preziosa doppietta ottocentesca, custodita al Museo delle Armi Luigi Marzoli e realizzata dal famoso armaiolo Zaccaria Premoli, il percorso descriverà la sua carriera, non solo di abile artigiano ma anche di eroe, protagonista delle Dieci Giornate risorgimentali. Amico di Tito Speri, Premoli ebbe infatti un ruolo decisivo nel tentativo di cacciare gli oppressori austriaci.

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

ore 15.30

GARIBALDI ERA UN FIGO

attività per famiglie con bambini dai 6 ai 14 anni presso la mostra La Spedizione dei Mille. Memoria e racconto nel reportage pittorico di Giuseppe Nodari, Museo di Santa Giulia

Incontro con Annalisa Strada autrice di libri per ragazzi e docente di Lettere nella secondaria di 1° che ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Andersen.

L’autrice racconterà in modo piacevole e coinvolgente Giuseppe Garibaldi e le sue straordinarie imprese: conoscerle ci permetterà di capire le ragioni per cui ancora oggi diciamo di lui… “Però, che tipo straordinario!”. Iniziò come disertore, ma finì generale dell’Esercito Meridionale, passando attraverso la carica di comandante della Marina dell’Uruguay. Fu un rivoluzionario, ma amò le istituzioni. Che dire? Ammettiamolo: era un figo.

Incontro gratuito con prenotazione obbligatoria

ore 16.00 Cinema Nuovo Eden

Proiezione del film LA PATTUGLIA SPERDUTA

dal ciclo Carta bianca a Lorenzo Mattotti

Un piccolo gioiello quasi dimenticato del nostro cinema neorealista, contro la retorica della storia ufficiale che mitizza i protagonisti. Nel marzo 1849, Carlo Alberto è in procinto di riprendere la guerra contro gli Austriaci. Da tutta Italia arrivano in Piemonte volontari decisi a combattere per l’indipendenza dall’Austria. La mattina del 20 marzo una pattuglia rimane tagliata fuori in territorio nemico, mentre sta per avere inizio la battaglia di Novara: una pericolosa avventura che dura tre giorni.

Un film di Piero Nelli, Italia 1954

Biglietti: € 6.5 intero, € 5,5 ridotto, € 4,5 possessori Eden Card

Prevendite online sul sito nuovoeden.it

DOMENICA 28 GENNAIO

Tutto il giorno

Per tutta la giornata sugli schermi all’ingresso del Museo del Risorgimento verrà proiettato in loop, il video Il Risorgimento è di tutti esito del progetto interculturale promosso da Fondazione Brescia Musei.

Una dozzina di ragazzi e ragazze originari di diversi paesi afferenti al doposcuola Viviquartiere, gestito dall’Associazione Diaphorà Kalè e alcuni ragazzi con disabilità intellettiva dello Sfa Fobap, guidati dagli operatori dei Sevizi educativi di Fondazione Brescia Musei hanno ragionato sui valori fondamentali e i simboli del Risorgimento per portarli alla propria esperienza contemporanea. Con questo bagaglio è iniziato il processo di costruzione del video, in collaborazione con l’Associazione AVISCO di Brescia: una riflessione che partendo dal passato ci porta a ragionare sull’oggi e a progettare il domani.

Evento gratuito senza prenotazione

ore 10-12 e 15-18

SOUVENIR DAL RISORGIMENTO

laboratorio per tutti

Negli orari indicati presso il Museo sarà attivo un laboratorio aperto a tutti, grandi e piccini, nel quale ognuno potrà costruire il proprio “souvenir dal Risorgimento”, una leonessa speciale realizzata mescolando stile ottocentesco ricco di passamanerie, pizzi e nastri tricolore con elementi e tecniche pop, da portare con sé come ricordo.

Evento gratuito senza prenotazione.