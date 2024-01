Il Brescia strappa un punto al Sudtirol in un pomeriggio grigio per il gioco espresso dalla squadra di Maran. Prestazione incolore degli uomini del tecnico trentino capaci comunque di non perdere e conquistare un punto comunque che fa classifica e permette alle rondinelle di rimanere in zona playoff. Primo tempo a basso ritmo e avaro di emozioni, ripresa più effervescente grazie anche ai cambi di Maran. Era però il Sudtirol a passare in vantaggio. Azione d’angolo con la difesa incapace di contrastare la forza aerea di Pecorino, abile a staccare più in alto di tutto e mettere palla in fondo al sacco. Il Brescia si riversava nella metà campo avversaria trovando con Borrelli, il rigore del pareggio. Penalty decretato dal VAR per unn contatto in area tra l’attaccante e Arrigoni. Nel finale il Brescia non aveva la forza di provare il secondo gol accontentadosi del punto.