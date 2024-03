In manette sono finiti un italiano di 53 anni e un albanese di 24 trovati in possesso di 22 gr di cocaina suddivisa in 9 dosi, pronte per essere vendute, di 350 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

I due sono stati sorpresi dai Carabinieri della stazione di Pisogne proprio mentre cedevano della cocaina.



Inutile il tentativo di fuga e di rifugiarsi nella loro abitazione per disfarsi della droga. Sono stati fermati dai militari che durante la perquisizione personale e dei locali hanno trovato la cocaina nascosta all’interno delle tubazioni di scarico dell’appartamento.

I due sono stati arrestati per detezione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Arresti convalidati al termine del rito per direttissima in Tribunale Brescia. L’italiano è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre l’albanese è stato raggiunto dal divieto di dimora nella regione Lombardia.