La protesta degli agricoltori a Bruxelles e per le vie di Brescia con i trattori di “Riscatto Agricolo” sarà il tema della prima parte di Prisma, il settimanale di approfondimento giornalistico di Èlive.

Ospiti saranno Massimo Albano, direttore di Coldiretti Brescia e i manifestanti di Riscatto Agricolo che abbiamo ascoltato durante il loro presidio, questo pomeriggio davanti al “Pirellino” la sede bresciana di Regione Lombardia.

Nella seconda parte spazio al “nuovo regolamento dei CdQ, I Consigli di Quartiere”, votato all’unanimità in Consiglio Comunale lo scorso 29 gennaio. Cosa cambierà nel funzionamento dei futuri CdQ che a breve dovranno essere eletti?

Lo spiegheranno, Luca Pomarici, Presidente della Commissione in Loggia che ha messo a punto il regolamento e Fabio Rolfi, leader dell’opposizione in Consiglio Comunale a Brescia.

L’appuntamento è ale 21.00 su Èlive, in tv: canale 181 del digitale terrestre nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. In diretta contemporanea sul nostro quotidiano on line, www.elivebrescia.tv e sulla nostra pagina Facebook