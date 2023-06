Un nuovo venerdì di sciopero per i treni della Lombardia. È stata infatti indetta da alcune organizzazioni sindacali un’agitazione del personale di Trenord che potrà portare disagi alla circolazione dei convogli regionali.

Lo sciopero inzierà alle 9 e si concluderà alle 17. Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio su tutte le direttrici della Lombardia, non solo per quanto riguarda i convogli dell’azienda ma anche per i treni regionali di Trenitalia in Lombardia e nelle regioni limitrofe.

Durante queste otto ore non ci saranno corse certe, anche perché si tratta della porzione di giornata in cui non vi sono fasce di garanzia del servizio che sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Quindi di massima tutti i treni fra le 9 e le 17 potrebbero essere cancellati, stessa sorte per i treni in partenza prima delle 9 ma con arrivo oltre le 10. Dovrebbero invece essere effettuati quelli già in viaggio alle 9 con arrivo nella destinazione finale entro le 10.

In un periodo di partenze attenzione ai collegamenti con l’aeroporto di Malpensa. Saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse non effettuate da Cadorna e Stabio.