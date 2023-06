È atteso per le prossime ore il giudizio del Tribunale di Reggio Calabria in merito all’omologa del piano di ritrutturazione del debito della Reggina. Il Brescia Calcio, che venerdì era presente in aula al dibattimento, attende alla finestra poiché in caso di bocciatura si aprirebbe alla possibilità di ripescaggio in serie B per l’impossibilità dei calabresi di iscriversi al prossimo campionato.

Una notizia che negli ultimi giorni ha avuto un discreto risalto in città e che inevitabilmente ha toccato anche il tifo delle rondinelle. E di fronte alla possibilità di riconquistare la categoria persa sul campo, una parte degli ultras ha nuovamente criticato il presidente Massimo Cellino con uno striscione apparso sulle mura del castello.

“Cellino ora brami il ripescaggio… ma datti al giardinaggio! Fallito” si legge sul lenzuolo affisso sul falcone, la cui firma certifica la paternità dell’iniziativa agli ultras ex curva nord 1911.

In ogni caso sono le ultime ore di attesa: in giornata ci sarà il verdetto sull’omologa e la stampa locale riferisce di un ottimismo che filtra dall’ambiente reggino.